Сергей Миронов предложил ипотеку под 2% в масштабах страны

Для решения острейшей жилищной проблемы необходимо снижение ипотечных ставок в масштабах всей страны, а для отдельных территорий ставка может быть нулевой, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее стало известно, что Правительство разрабатывает программу льготной ипотеки для регионов Арктической зоны, по аналогии с дальневосточной ипотекой ее ставка должна составить 2%.

«А почему бы не запустить ипотеку под 2% в масштабах всей страны? Именно столько – от 2 до 4% – составляют ипотечные ставки в большинстве развитых стран. У нас рыночные ставки в 4–5 раз выше, – комментирует Сергей Миронов. – Давно пора исключать сумасшедшую маржу банков, которым люди переплачивают больше, чем стоят их квартиры. Банки у нас во все времена в прибыли, в этом году они рассчитывают заработать не менее 1,5 триллиона рублей. В то время как граждане в рекордных долгах по кредитам. Почти половина заемщиков, взявших ипотеку в прошлом году, будут выплачивать ее до пенсии и после. Если, конечно, осилят. Попытки решить жилищный вопрос оборачиваются для людей пожизненной кабалой».

Партия «Справедливая Россия – За правду» настаивает на снижении рыночной ставки ипотеки до одной второй от ключевой ставки ЦБ, напомнил Сергей Миронов.

«При этом для отдельных территорий – той же Арктической зоны, четырех новых регионов РФ – льготная ставка может быть нулевой», – считает глава СРЗП.

Справедливороссы также настаивают на запуске системы строительно-сберегательных касс, через которые можно получить целевые жилищные ссуды под те же 2–3%.

«Пока банковское лобби противится нашим предложениям, жилищные проблемы так и будут решаться фрагментарно, «по зонам». А большинство граждан продолжат тонуть в неподъемных долгах», – указывает Сергей Миронов.