Сергей Миронов: «Политика ЦБ вгоняет граждан в кредитный гроб»

С повышением ключевой ставки кредитные обязательства, в том числе ипотечные, станут непосильными для граждан, указал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он напомнил о законодательных предложениях СРЗП, согласно которым решения по ключевой ставке принимаются не единолично ЦБ, а при участии парламента, Правительства и Президента.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. В связи с этим крупнейшие банки уже подняли ипотечные ставки на 2%. По расчетам экспертов рынка недвижимости, это увеличит средний ежемесячный платеж по ипотеке на 13–15%, а переплату по кредиту — на 22–25%.

«Из-за вопиющих решений ЦБ ипотека станет для банков еще большей „золотой жилой“, а для граждан — кредитной ловушкой, откуда наиболее вероятный выход — банкротство, — комментирует Сергей Миронов. — По данным Федеральной службы судебных приставов, число неплательщиков по банковским кредитам за первое полугодие 2023-го уже выросло на 3,3 миллиона, до 17,7 миллиона человек. Более 12% населения в безнадежных долгах, это почти двукратный рост с 2020 года, и теперь он в разы ускорится! Политика ЦБ просто вгоняет граждан в кредитный гроб!»

Сегодня необходимо менять не просто ключевую ставку и другие параметры денежно-кредитной политики, но статус ЦБ в целом, считает глава СРЗП.

«Еще в 2019 году фракция „Справедливая Россия — За правду“ вносила пакет законопроектов о полномочиях и ответственности ЦБ, — напомнил Сергей Миронов. — Ими устранялась нынешняя независимость Центробанка, ставшая угрозой для всей экономики. Устанавливались надзор за деятельностью регулятора со стороны Генпрокуратуры, ответственность ЦБ и его руководства за рост ВВП, доходов граждан, другие ключевые социально-экономические показатели. Вводился механизм, по которому все основные решения, в том числе по размеру ключевой ставки, принимаются не единолично ЦБ, а Национальным финансовым советом, куда входят представители Президента, Правительства и парламента. Сегодня необходимо экстренно принимать наши предложения. Прекращать нынешний беспредел, когда ЦБ якобы борется с инфляцией, укрепляет курс рубля, а на деле гробит весь реальный сектор экономики».