Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой соответствует интересам РФ. «С неонацистским режимом в Киеве можно говорить только о капитуляции», – считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

Ранее на пресс-конференции Зеленский сказал, что вопрос переговоров с Россией неактуален, и упомянул свою «формулу мира».

«Тот редкий случай, когда я могу согласиться с Зеленским. Его отказ от переговоров соответствует российским интересам. С этим неонацистским режимом в Киеве можно говорить только о капитуляции. А «формула мира» Зеленского – это самая настоящая формула уничтожения собственного народа», – сказал лидер СРЗП.

Он напомнил, что попытка переговоров была предпринята весной 2022 года, но потом Запад запретил Украине их вести – это требование передал Зеленскому бывший британский премьер Борис Джонсон.

«За это ему можно сказать спасибо: наивная мечта Запада победить Россию военным путем избавила нас от новых Минских соглашений. Заключение мира в начале 2022 года очень скоро привело бы нас к новому конфликту. И тогда пришлось бы все начинать заново, но с еще большими потерями, – сказал Сергей Миронов. – Сегодня никаких иллюзий у нас нет. Президент четко сказал, что цели спецоперации не меняются – это демилитаризация и денацификация Украины. Добавлю: без ликвидации режима Зеленского, без капитуляции неонацистов, без международного трибунала над ними эти задачи не будут до конца выполнены».

«После нашей неизбежной победы перед Западом, безусловно, встанет вопрос о необходимости переговоров с Россией. Наши условия хорошо известны. Главное – это чтобы военная инфраструктура НАТО убиралась подальше от России к границам 1997 года. Про внеблоковый статус Украины, думаю, вопрос будет уже неактуален», – добавил председатель СРЗП.