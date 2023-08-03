Сергей Миронов: «Охрану школ нужно поручить силам Росгвардии»

Профессиональная защита всех школ страны должна быть обеспечена силами вневедомственной охраны Росгвардии, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Так глава СРЗП прокомментировал сообщения СМИ о новом проекте ГОСТа для охранников образовательных организаций. Стандарт включает новые требования к подготовке охранников, их действиям и навыкам, в том числе при угрозе вооруженных нападений.

«Учитывая неоднократные ЧП в наших школах, охранники действительно должны четко понимать и отрабатывать алгоритм действий при угрозе терактов. Если, по новому ГОСТу, их будут этому обучать – мера правильная, – комментирует Сергей Миронов. – Но проблема в том, что почти в половине школ нет профессиональной охраны. Это касается в том числе сельских и малокомплектных школ. Более того, с прошлого года по решению Правительства для школ в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек профессиональная охрана и не требуется. А значит, и очень многие районные школы остаются без защиты. Безопасность там по-прежнему обеспечивают в лучшем случае бабушки-вахтерши».

Справедливороссы неоднократно призывали к тому, чтобы привлечь к охране образовательных учреждений силы Росгвардии.

«Мы говорили об этом после каждого ЧП – необходимо обеспечивать профессиональную защиту школ, вузов, колледжей силами вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудников этого подразделения не надо готовить дополнительно – они знают, как действовать при любой угрозе, – подчеркивает Сергей Миронов. – В условиях СВО, когда мы видим продолжающиеся атаки на мирные объекты, безопасность детей тем более не должна уходить на периферию внимания. При этом профессиональная охрана нужна всем школам страны, а не только расположенным в крупных городах».