Сергей Миронов: Накормить людей «сладкой» статистикой не получится

Ситуация в экономике требует срочных мер по повышению покупательной способности граждан, которая, несмотря на радужную статистику Росстата, снижается из-за быстрого роста цен, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

По данным Росстата, за второй квартал 2023-го доходы граждан РФ выросли на 5,3%. Вместе с тем, по данным ФОМа, более 60% россиян ощутили в сентябре более быстрый, чем прежде, рост цен на основные продукты, товары и услуги. Кроме того, глава Роскачества Максим Протасов заявил, что наблюдается тенденция на «оптимизацию расходов» граждан: каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости.

«Какая-то нестыковка выходит: доходы граждан якобы растут, но они почему-то начинают экономить на товарах первой необходимости и пеняют на высокие цены. Или это у нас такие граждане неправильные? Да нет, скорее сотрудники Росстата так ловко „свели баланс“, что снижение доходов представили как их рост. Только сколько ни говори „халва“, а во рту слаще не станет — людей такими сказками не накормишь!» — сказал парламентарий.

В связи с этим лидер социалистов призвал Правительство и думское большинство срочно усиливать социальную поддержку граждан и принимать меры по снижению и контролю за ценами.

«Запланированное повышение МРОТ надо доводить не до 19 242 рублей, а хотя бы до 31 тысячи рублей — таким был реальный прожиточный минимум еще четыре года назад. Но давайте начнем с этой научно обоснованной цифры, которую СРЗП вывела вместе с учеными РАН! Этот показатель нужно брать за основу для расчета не только зарплат, но и пенсий, стипендий, социальных выплат», — сказал председатель партии.

«Однако прежде чем повышать выплаты, нужно навести порядок с ценообразованием. Во-первых, снизить или даже обнулить НДС на товары первой необходимости, ограничить торговые наценки на них 15% от первой оптовой цены, ввести банковские карты для малоимущих на покупку таких товаров отечественного производства. Эти и другие инициативы по поддержке граждан фракция СРЗП давно внесла в Госдуму. Призываю коллег рассмотреть и принять их в приоритетном порядке в соответствии с указаниями Президента, который неоднократно ставил задачу по реальному повышению доходов граждан», — добавил Сергей Миронов.