Сергей Миронов: «Инфраструктуру ДОСААФ необходимо сохранить и расширить, а кадры – наполнить ветеранами СВО»

Государство должно принять меры по сохранению и расширению инфраструктуры ДОСААФ и направить на работу в организацию ветеранов специальной военной операции, заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«С обеспокоенностью прочитал в СМИ и в соцсетях сообщения о том, что в разных регионах отделения ДОСААФ избавились или избавляются от ненужного, как им кажется, имущества, – говорит парламентарий. – А кое-где оно используется не по назначению, как правило, сдается в аренду, средства от которой идут куда угодно, но не на цели, которые формально стоят перед старейшей военно-спортивной организацией страны. И это во время специальной военной операции, когда армия нуждается в активном добровольном содействии граждан!»

Лидер СРЗП сообщил, что намерен обратиться с письмом на эту тему к министру обороны РФ Сергею Шойгу – председателю Наблюдательного совета ДОСААФ.

«Необходимо провести тщательную проверку того, как использовалось и приватизировалось имущество ДОСААФ и в случае нарушений вернуть его в пользование организации. Одновременно нужно разработать программу полноценной модернизации ДОСААФ, чтобы она не формально, а фактически готовила молодых людей к службе в армии. В этой работе не обойтись без ветеранов СВО, чей бесценный опыт мы обязаны использовать в мирной жизни. Все это потребует увеличения расходов федерального бюджета, но это важные и нужные расходы на военно-патриотическую работу», – подчеркнул Сергей Миронов.

Председатель СРЗП добавил, что даст поручения региональным отделениям партии взять под общественный контроль ситуацию с имуществом и деятельностью ДОСААФ.

«Партия готова содействовать перезагрузке организации всеми доступными средствами, в том числе кадрами из состава участников СВО, которых у нас немало», – добавил он.