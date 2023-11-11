Сергей Миронов: Государство должно гарантировать выплаты алиментов

Государство должно гарантировать одиноким родителям выплаты алиментов, если второй родитель уклоняется от их уплаты; создание реестра неплательщиков и выплата единого детского пособия не могут быть адекватной заменой такой помощи, считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«С идеей о госгарантиях по выплатам алиментов наша партия выступила еще несколько лет назад, мы неоднократно вносили соответствующие законопроекты. Если бы их приняли, проблема неуплаты алиментов для матерей или отцов-одиночек просто перестала бы существовать. Они бы получали выплаты в размере не ниже прожиточного минимума. А с неплательщиком разбиралось бы государство», – напоминает политик.

«Радует, что идея не умерла – теперь такое же решение проблем одиноких родителей предлагают и другие, как принято говорить, оппозиционные фракции в Госдуме. Не радует то, что позиция «Единой России» и Кабмина за эти годы не поменялась, несмотря на прямое поручение Президента – лишние, как им кажется, социальные обязательства они брать не хотят».

Лидер социалистов отметил, что в качестве аргументов против госгарантий приводят создание реестра неплательщиков и введение единого пособия на ребенка.

«Ни то ни другое заменить алиментов не может. Если с помощью реестра государство может быстро найти алиментщика – отлично! Но еще быстрее с началом его розыска оформить выплаты второму родителю, – указал Сергей Миронов. – За нищенское единое пособие, которое еще надо постараться получить, единороссам должно быть просто стыдно. Аргумент «нет денег» подходит только для тех, кто бюджетные деньги предпочитает тратить на поддержку банков, экспортеров и прочего крупного капитала, а не семей с детьми, пенсионеров и инвалидов».