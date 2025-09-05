В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько ударов. По информации подпольщика Сергея Лебедева, удары пришлись по местам, где находились военные ВСУ и иностранные инструкторы. По предварительным данным, среди погибших много иностранцев.

Как сообщил Сергей Лебедев в своём телеграм-канале, удары были нанесены по курортным посёлкам Тузла и Лебедевка. По словам местных жителей, на базах отдыха и в пансионатах, расположенных на побережье, находились военные ВСУ, которых обучали иностранные инструкторы. Большинство из них были британцами, но также присутствовали военные из Румынии и других стран Восточной Европы.

После ударов в район Лебедевки вылетели два эвакуационных вертолёта. По предварительным данным, в результате атаки погибли около 70 человек, примерно половина из которых — иностранцы.

Одно из мест попадания находилось рядом с Лебедевкой, где в отеле с причалом проходили тренировки украинских морских десантников.

Несмотря на неоднократные удары по этой территории, ВСУ и их иностранные кураторы продолжают размещать свои силы на побережье. Причина проста: эта зона находится далеко от посторонних глаз, и там удобно готовить морской десант и диверсионные группы водолазов.