Сергей Кравцов, Максим Орешкин и Павел Малков посетили Рязанский колледж электроники

В понедельник, 17 апреля, глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Рязанской области Павел Малков побывали в Рязанском колледже электроники.
По федеральной программе «Профессионалитет» на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер «Машиностроение». Делегация посетила современные оснащённые мастерские и лаборатории, где студенты осваивают промышленную автоматику и робототехнику, навыки специалистов сварочного производства, сферы переработки нефти и газа, лазерные и другие технологии.
Гости встретились с преподавателями, студентами колледжа и представителями рязанских предприятий-участников кластера «Машиностроение». Говорили о системе подготовки рабочих кадров для промышленности, направлениях развития среднего профобразования, возможностях проекта «Профессионалитет», основных задачах президента в этой сфере и мерах поддержки молодых специалистов в трудоустройстве.
Помощник президента отметил растущую востребованность выпускников этого колледжа.
Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил оснащение Рязанского колледжа электроники. Совершенствование программ обучения позволяет в ускоренном режиме готовить профессиональные кадры для предприятий.
По словам главы Рязанской области Павла Малкова, за последние годы потребность промпредприятий в рабочих специальностях выросла кратно.
В Рязанском колледже электроники обучается более 1100 студентов по 15 специальностям для машиностроения, автомобильного транспорта, химической промышленности, металлообработки, радиоэлектроники, электро- и теплоэнергетики. Среди партнёров кластера «Машиностроение» — ПАО «Тяжпрессмаш», АО «Михайловцемент», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и ООО «Серебрянский цементный завод».
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