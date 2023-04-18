Сергей Кравцов, Максим Орешкин и Павел Малков посетили Рязанский колледж электроники

В понедельник, 17 апреля, глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Рязанской области Павел Малков побывали в Рязанском колледже электроники.

По федеральной программе «Профессионалитет» на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер «Машиностроение». Делегация посетила современные оснащённые мастерские и лаборатории, где студенты осваивают промышленную автоматику и робототехнику, навыки специалистов сварочного производства, сферы переработки нефти и газа, лазерные и другие технологии.

Гости встретились с преподавателями, студентами колледжа и представителями рязанских предприятий-участников кластера «Машиностроение». Говорили о системе подготовки рабочих кадров для промышленности, направлениях развития среднего профобразования, возможностях проекта «Профессионалитет», основных задачах президента в этой сфере и мерах поддержки молодых специалистов в трудоустройстве.

Помощник президента отметил растущую востребованность выпускников этого колледжа.

Максим Орешкин: «Потребуется напряжённая работа региональных властей и руководителей учреждения, чтобы обеспечить предприятия нужными кадрами и результативность обучения. Президент РФ поставил задачу значительно нарастить объёмы подготовки специалистов качественно нового уровня по программе «Профессионалитет». Число выпускников проекта к 2028 году по России должно составить 1 млн человек»

Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил оснащение Рязанского колледжа электроники. Совершенствование программ обучения позволяет в ускоренном режиме готовить профессиональные кадры для предприятий.

Сергей Кравцов: «Сегодня в организации среднего профессионального образования идёт всё больше и больше девятиклассников. Поступая в колледжи, они сразу знакомятся с профессией, получают необходимые навыки. Задача федерального проекта «Профессионалитет» – перейти от регионального управления колледжами к отраслевому. Мы обучаем специалистов, сразу готовых для работы на предприятиях в различных отраслях промышленности»

По словам главы Рязанской области Павла Малкова, за последние годы потребность промпредприятий в рабочих специальностях выросла кратно.

Павел Малков: «Главная проблема сейчас — серьёзный дефицит квалифицированных мастеров. Наша задача – полностью поменять эту ситуацию. Мы знаем потребности работодателей, понимаем, как повысить качество образования. Это делаем прежде всего за счёт укрепления связей с предприятиями, повышения интенсивности образовательного процесса и сокращения сроков обучения, а также за счёт усиления педагогического состава в колледжах специалистами-практиками с действующих предприятий»

В Рязанском колледже электроники обучается более 1100 студентов по 15 специальностям для машиностроения, автомобильного транспорта, химической промышленности, металлообработки, радиоэлектроники, электро- и теплоэнергетики. Среди партнёров кластера «Машиностроение» — ПАО «Тяжпрессмаш», АО «Михайловцемент», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и ООО «Серебрянский цементный завод».