Сергей Филимонов переизбран на пост председателя регионального отделения РВИО

Сергей Филимонов останется председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В Доме общественных организаций состоялась отчетно-выборная конференция Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества. В рамках неё подвели итоги трехлетней работы отделения, а также избрали кандидатуру на пост председателя, передают «Рязанские ведомости».

По итогам единогласного голосования председателем регионального отделения РВИО остается Сергей Филимонов. Он уже обозначил задачи общества на ближайший период, среди которых – организационное оформление местных отделений, взаимодействие с региональными отделениями РВИО, научная, просветительская работа и деятельность по увековечиванию имен выдающихся земляков.

Напомним, ранее Сергей Филимонов был досрочно освобожден от должности руководителя Контрольно-счётной палаты Рязани и назначен директором рязанского дома Общественных организаций.