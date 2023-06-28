Среда, 28 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Сергей Филимонов переизбран на пост председателя регионального отделения РВИО

7info7
Фото с сайта "Единой России"

Сергей Филимонов останется председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В Доме общественных организаций состоялась отчетно-выборная конференция Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества. В рамках неё подвели итоги трехлетней работы отделения, а также избрали кандидатуру на пост председателя, передают «Рязанские ведомости».

По итогам единогласного голосования председателем регионального отделения РВИО остается Сергей Филимонов. Он уже обозначил задачи общества на ближайший период, среди которых – организационное оформление местных отделений, взаимодействие с региональными отделениями РВИО, научная, просветительская работа и деятельность по увековечиванию имен выдающихся земляков.

Напомним, ранее Сергей Филимонов был досрочно освобожден от должности руководителя Контрольно-счётной палаты Рязани и назначен директором рязанского дома Общественных организаций.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рыбновском районе обнаружили свалку рыбных останков

Рыбные останки находились на землях сельхозназначения, что является грубым нарушением ветеринарных правил.

Прием детей в новый детский сад в Семчине начнется 3 июля

Прием детей в новый детский сад №39, расположенный в Семчино, начнется 3 июля.

В Гвардейском сквере покажут ролики о героях СВО

Ролики о героях СВО покажут в Гвардейском сквере в Рязани. Их показ запланирован в рамках проекта по сохранению исторической памяти о подвиге воинов 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка.

В Рыбном отскочивший во время окоса травы камень разбил стекло автомобиля

В момент происшествия мужчина ехал по улице Большой.

Известный таролог объяснила, чем опасно для России и всего мира захоронение тела Ленина

По словам эзотерика Марианны Абравитовой, после захоронения тела Владимира Ленина может начаться ряд катастрофических для человечества событий.

Юристы призывают изменить правила выдачи кредитов во избежание случаев мошенничества

По словам специалистов, это поможет уменьшить случаи мошенничества.

«Праздники» – это «когда мама счастлива»!

Мария Аронова – в новом фильме от создателей «Бати».

Рязанский Лесопарк проведёт «Семейный забег»

8 июля рязанцы будут соревноваться семейными командами.

Плановые учения пройдут в Рязани 30 июня

Объект проведения станут гимназия №5 в Горроще и прилегающие территории.

В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовила фракция ЛДПР.

Сожаления Судьбы: как рассчитать и почему важно знать о них?

Сожаления Судьбы – это сожаление из прошлого воплощения. Нереализованная мечта или цель прошлой жизни, подсознательная боль человека, боль с которой он уходил.

В реке Лыбедь в Рязани погибли все лягушки и мелкая рыба

Отмечается, что это произошло 4 дня назад.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации