Сергей Есенин сыграл свадьбу в селе Константиново

В музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново прошла церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина и Анастасии Шиховой. Об этом сообщает ТКР.
Сергею 24 года, он наш земляк, полный тезка известного поэта. Он и Анастасия — реконструкторы, изучают быт, культуру и традиции различных эпох. Познакомились молодожены на фолк-фестивале, посвященном осеннему празднику завершения сбора урожая, а сегодня возлюбленные состоят в историческом клубе.
Предложение руки и сердца Сергей сделал Анастасии во время воссоздания фестиваля, сюжет которого строился на событиях 12-го века.
Идея сыграть свадьбу в музее-заповеднике у будущих супругов возникла случайно, во время прогулки по селу. Им понравились виды на Оку и история самого Константиново.
Поздравляем молодоженов, желаем им долгой, счастливой семейной жизни.