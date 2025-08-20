Среда, 20 августа, 2025
17.5 C
Рязань
Семья и отношения

Сергей Есенин сыграл свадьбу в селе Константиново

Анастасия Мериакри
Фото: ТКР

В музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново прошла церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина и Анастасии Шиховой. Об этом сообщает ТКР.

Сергею 24 года, он наш земляк, полный тезка известного поэта. Он и Анастасия — реконструкторы, изучают быт, культуру и традиции различных эпох. Познакомились молодожены на фолк-фестивале, посвященном осеннему празднику завершения сбора урожая, а сегодня возлюбленные состоят в историческом клубе.

Предложение руки и сердца Сергей сделал Анастасии во время воссоздания фестиваля, сюжет которого строился на событиях 12-го века.

«Сюжет по 12-му веку, это древняя Русь. Я был таким отщепенцем-скандинавом, который пришел из дальних земель в некое поместье, где заправлял большой бонд (в Исландии эпохи викингов так называли состоятельных и целеустремлённых мужчин, которые формировали группы интересов из местных землевладельцев), а Ася была его дочкой, и моя задача заключалась ее забрать и женить на себе. Как видите, с задачей я справился», — рассказывает Сергей Есенин.

Идея сыграть свадьбу в музее-заповеднике у будущих супругов возникла случайно, во время прогулки по селу. Им понравились виды на Оку и история самого Константиново.

Поздравляем молодоженов, желаем им долгой, счастливой семейной жизни.

