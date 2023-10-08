Сергей Дудукин с 9 октября возглавит отделение Соцфонда по Рязанской области

С 9 октября отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области возглавит Сергей Дудукин, сообщает «МедиаРязань».

Ранее отделением руководил Юрий Карпов, который в апреле 2023 года стал руководителем Контрольно-счётной палаты Рязанской области. После этого обязанности руководителя исполняла Ирина Шитова, заместитель управляющего.

Сергей Дудкин ранее возглавлял комитет по делам печати и информации правительства Рязанской области. Затем стал вице-губернатором Тверской области.

После Тверской области Сергей Дудукин работал зампредом правительства Рязанской области, отвечал за сельское хозяйство.