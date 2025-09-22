Сергей Безруков награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

Актера Сергея Безрукова наградят почётного знака «За заслуги перед Рязанской областью». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Павел Малков 22 сентября.

Награда присуждена за «многолетнюю активную творческую деятельность по популяризации наследия Сергея Есенина и значительные заслуги в сохранении культурного достояния Рязанской области».

В 2020 году Безруков был отмечен знаком губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Напомним, 4 октября в селе Константиново состоится праздник «Есенин вне времени», на котором выступит Сергей Безруков. Артист представит спектакль «Хулиган. Исповедь» (16+).

Подробнее с программой празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина можно ознакомиться по ссылке: https://7info.ru/v-rjazani-i-oblasti-masshtabno-otmetjat-130-letie-so-dnja-rozhdenija-sergeja-esenina/.