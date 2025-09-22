Понедельник, 22 сентября, 2025
20.8 C
Рязань
Общество

Сергей Безруков награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

Анастасия Мериакри
Сергей Безруков, Всероссийский праздник, посвящённый 125-летию Сергея Есенина в Константинове. Автор фото — Марина Дрозд

Актера Сергея Безрукова наградят почётного знака «За заслуги перед Рязанской областью». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Павел Малков 22 сентября.

Награда присуждена за «многолетнюю активную творческую деятельность по популяризации наследия Сергея Есенина и значительные заслуги в сохранении культурного достояния Рязанской области».

В 2020 году Безруков был отмечен знаком губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Напомним, 4 октября в селе Константиново состоится праздник «Есенин вне времени», на котором выступит Сергей Безруков. Артист представит спектакль «Хулиган. Исповедь» (16+).

В этом году в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина 4 октября в селе Константиново Сергей Безруков выступит на празднике «Есенин вне времени». Актер представит спектакль «Хулиган. Исповедь» (16+).

Подробнее с программой празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина можно ознакомиться по ссылке: https://7info.ru/v-rjazani-i-oblasti-masshtabno-otmetjat-130-letie-so-dnja-rozhdenija-sergeja-esenina/.

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Происшествия

Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства рязанки поступили на счет жителя Республики Татарстан. Он выполнял роль «дроппера».
Общество

Собственникам рязанского дома вернут деньги за содержание жилья

Госжилинспекция выяснила, что жители платили за уборку в подъездах, при том что она не проводилась.
Спорт

Рязанка Надежда Сизова стала чемпионкой России по полумарафону

Полумарафон «Золотое кольцо» прошел в Ярославле. Надежда выполнила норматив «Мастер спорта» и лидировала со временем 1 час 13 минут 20 секунд.
Происшествия

В центре Рязани автомобиль сбил человека — соцсети

Происшествие произошло на площади Ленина. На месте работает реанимация.
Семья и отношения

В Рязани расширили список мест для торжественной регистрации брака

Теперь молодожены могут провести свадебные церемонии не только в залах дворца торжеств, но и в учреждениях культуры, на спортивных площадках и городских локациях.
Общество

Жители Рязани, Тулы и Республики Дагестан собрали гуманитарный груз в зону СВО

Каждая посылка в зону СВО – это больше, чем просто груз. Это поддержка и вера в наших героев, которые сейчас доблестно выполняют свой воинский долг на передовой.
Происшествия

Скончалась почётный гражданин Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Горобец

В 1942 году, в возрасте 17 лет, Лидия Горобец отправилась на фронт, завершив курсы медсестёр в Ярославле.
Происшествия

Жителя Скопина подозревают в организации и проведении азартных игр

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов Скопина местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры