Серафим Спорягин — оперуполномоченный органов контрразведки СМЕРШ

«Комсомольская правда» рассказала о рязанском участнике легендарного управления контрразведки СМЕРШ Серафиме Спорягине. Управление было создано в переломный момент в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы мы все чаще наблюдаем попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны, исказить факты для мелких и грязных геополитических игр. Чем дальше в историю уходит знаменательная Победа советских войск над фашизмом, тем чаще современные потомки когда-то дружественных СССР стран пытаются очернить подвиги русского народа.

Важную роль в победе СССР над немецкими захватчиками сыграла легендарная контрразведческая группа, образованная на переломе Великой Отечественной войны, – СМЕРШ. Ее бойцы провели множество успешных операций, большинство из них до сих пор носит статус «секретно».

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Главное управление контрразведки СМЕРШ создали 19 апреля 1943 года, когда ситуация на фронте начала меняться. После сокрушительного поражения немецких войск под Сталинградом противник начал активно развивать разведывательно-диверсионную деятельность в тылу советских войск. Именно для борьбы с этой угрозой и было создано управление. Название СМЕРШ означает «Смерть шпионам!». Эта фраза вскоре привлекла внимание зарубежных авторов, включая знаменитого Яна Флеминга, который вдохновился деятельностью советской спецслужбы для создания своих произведений о шпионских приключениях.

Рязанские контрразведчики времён Великой Отечественной войны

В СМЕРШе оперуполномоченным органов контрразведки служил рязанец Серафим Спорягин. Он родился в селе Польное Конобеево Шацкого района в 1914 году. В ряды управления Спорягин вступил в 1941 году. Согласно наградному листу, в феврале 1943 года Серафим Михайлович участвовал в боях за город Красноармейск, продемонстрировал отличные навыки в руководстве ротой и в уличных боях, уничтожил 75 солдат и офицеров противника, взял в плен 68 человек.

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».