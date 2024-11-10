Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов, что вызвало жесткую реакцию российских властей. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, подобные действия являются «приговором украинскому режиму Владимира Зеленского».

В беседе с «Лента.ру» сенатор отметил, что такая атака — не только акт агрессии, но и, по его мнению, проявление «украинского национализма» и «безрассудства».

— Направлять на столицу нашей Родины беспилотники — это приговор украинскому режиму Зеленского. Я иначе это не воспринимаю, — заявил Карасин.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня утром система противовоздушной обороны России сбила 32 беспилотника на подлете к столице. В связи с ситуацией в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были временно ограничены прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности.