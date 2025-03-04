Сенатор Игорь Мурог встретился с руководством РГУ

Сенатор Совета Федерации от Рязанской области Игорь Мурог встретился с исполняющим обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрием Боковым и проректором по образовательной деятельности Ольгой Щетинкиной. Об этом сенатор сообщает на своей странице ВКонтакте.
Вместе они обсудили вопросы целевого обучения и пути повышения его эффективности. Особое внимание уделили педагогическому направлению.
Рассмотрели текущие подходы к целевому обучению будущих педагогов, а также предложения по улучшению системы целевого набора для дальнейшего обсуждения на федеральном уровне и совершенствования законодательной базы. Совместная работа с образовательными учреждениями поможет нам разработать такие инициативы, которые обеспечат привлечение мотивированных абитуриентов и будут способствовать решению кадрового вопроса в образовательной сфере на долгосрочную перспективу.