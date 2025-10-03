Сенатор Игорь Мурог стал наставником для участника программы «ГЕРОИ62»

Сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог стал наставником для Алексея Косинова, который принимает участие во втором потоке программы «ГЕРОИ62». В ходе первой рабочей встречи они определили ключевые векторы предстоящей стажировки, среди которых — спорт, образование и молодёжная политика.

В программу стажировки войдёт ряд значимых мероприятий. Это проведение совместных «уроков мужества» для учащихся рязанских школ и вузов, участие в заседаниях профильного комитета Совета Федерации, а также в пленарных заседаниях палаты. Кроме того, планируется вовлечение в деятельность рязанского отделения Скобелевского комитета. Отдельным направлением сотрудничества станет помощь сенатора своему подопечному в подготовке диссертационного исследования.