При рождении детей необходимо списывать часть ипотечного долга, а в отдельных случаях — полностью. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов в интервью NEWS.ru. По его словам, без решения жилищного вопроса невозможно добиться роста рождаемости в стране.

«Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина. Одним из разумных шагов станет либо разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей — вплоть до полного его погашения», — отметил Гибатдинов.

Также он предложил разрешить оформление ипотеки без первоначального взноса. Сейчас, по его словам, материнского капитала часто не хватает для его покрытия, из-за чего семьи откладывают рождение детей.

Кроме того, сенатор подчеркнул важность формирования в обществе позитивного образа семьи. Для этого, считает он, нужно вести «мягкую культурную политику».

«В фильмах, созданных при поддержке Фонда кино, главные герои должны быть семейными — с детьми, женами, заботой о родителях. Семья с детьми должна восприниматься как норма и представляться в общественном сознании как лучший путь внутреннего развития», — подытожил Гибатдинов.