Сенатор Епифанова: В России могут ввести полный запрет на курение вейпов вне дома

Алексей Самохин
Фото: freepik.com

В России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведённых мест для курения и дома. 

По словам экспертов, такие ограничения с большой вероятностью появятся в ближайшие годы. Об этом «Газете.Ru» сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Эта мера уже начнёт действовать в рамках пилотного проекта в Нижегородской области. Её цель — защитить население, особенно молодёжь, от вредного влияния никотиносодержащих устройств и сократить их распространение, несмотря на продолжающиеся споры о регулировании и контроле рынка. Лично я считаю запрет оправданным с точки зрения охраны здоровья, так как вейпы представляют серьёзные риски: вызывают никотиновую зависимость и наносят вред лёгким. В то же время слишком жёсткие ограничения могут привести к развитию нелегального рынка и снизить эффективность борьбы с курением», — отметила Епифанова.

Она добавила, что подобные меры уже действуют в ряде стран, включая Вьетнам, Индию и Бразилию, где продажа и использование электронных сигарет полностью запрещены. 

Россия движется в сторону усиления контроля, но при этом сохраняет акцент на просветительской работе, чтобы сформировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью, подчеркнула сенатор.

