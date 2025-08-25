Сенатор Епифанова: у переводчиков и копирайтеров упало число заказов из-за ИИ 

С приходом искусственного интеллекта на российский рынок труда произошли серьёзные перемены, о которых рассказала сенатор Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru». По её словам, в зоне риска оказались сразу несколько профессий, но особенно сильно пострадали переводчики и копирайтеры.

После того как генеративные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, стали доступны широкой публике, фрилансеры столкнулись с резким падением числа заказов. По словам сенатора, за последние полгода количество заказов у переводчиков снизилось почти на треть: с 3,25 до 2,32 в месяц. У копирайтеров дела обстоят не лучше — среднее число заказов упало с 2,26 до 1,81. Эта тенденция сохраняется, особенно в тех сферах, где работу можно легко автоматизировать.

По мнению Епифановой, влияние ИИ на российский рынок труда неоднородно. С одной стороны, старые профессии отмирают, но с другой — появляются совершенно новые. Автоматизация не только заменяет труд людей, но и создаёт рабочие места, которые находятся на стыке IT-навыков и профессиональной экспертизы.

Сенатор подчеркнула, что рынок столкнулся с проблемой растущего разрыва между теми, кто готов работать с новыми технологиями, и теми, кто не успевает адаптироваться. В будущем функционал многих специалистов изменится, и пока рано говорить, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Процесс автоматизации развивается неравномерно и пока ограничен как техническими, так и социальными факторами.