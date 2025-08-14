Четверг, 14 августа, 2025
13.4 C
Рязань
Общество

Сенатор Епифанова рассказала, какую помощь оказывают семьям с детьми к 1 сентября

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую и иную помощь накануне нового учебного года, рассказала aif.ru сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

По её словам, этот вид поддержки предоставляют региональные власти.

«В каждом регионе условия разные: где-то помогают собрать в школу первоклассников, где-то компенсируют покупку школьной формы — ежегодно или раз в два года. Обычно на такие выплаты могут претендовать многодетные семьи или семьи с официально подтверждённым низким доходом. Например, в 2025 году в Москве на школьную форму выделяют 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей. В северных и дальневосточных регионах суммы учитывают районный коэффициент», — уточнила сенатор.

Она добавила, что для получения такой помощи нужно подать заявление и пакет документов через МФЦ, лично в органы соцзащиты или через портал «Госуслуги». Получатель должен иметь постоянную регистрацию в своём регионе.

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.
Кино и ТВ

НТВ объявил состав жюри и ведущих нового сезона «ВИА Суперстар!»

В этом году ведущими проекта выступят ведущий международного музыкального конкурса «Ты супер!», шоу «Суперстар!» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв и певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва.

Последние новости

Общество

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области и уровень их зарплат

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры
Новости России

Раскрыты неизвестные подробности «ракетной» операции ФСБ и Минобороны

Российская разведка смогла получить доступ к военным объектам Украины.
Общество

Автоинспекторы выявили нарушения в пунктах проката СИМ в Лесопарке Рязани

Полицейские установили, что в ряде пунктов выдаются транспортные средства с электродвигателями мощностью от 250 до 300 Вт. Согласно ПДД, для управления ими требуется водительское удостоверение соответствующей категории.
Общество

Эксперт объяснила, могут ли рязанцев уволить с работы за частые больничные

Некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на тех, кто часто берёт больничные, вынуждая их увольняться по собственному желанию.
Интересное

ФСБ и ВС РФ сорвали планы Киева по ракетному комплексу «Сапсан», способному ударить вглубь России

Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по наземным и подземным цехам в Павлограде (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).
Новости России

Гладков прокомментировал многочасовую атаку ВСУ по Белгородской области

В первую очередь подверглись атаке Белгородский район и город Белгород, есть пятеро раненых бойцов «Орлана».
Общество

Российские филологи утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Согласно словарю, разработанному Институтом Виноградова, допустимыми считаются формы «мильон» и «мильярд».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением