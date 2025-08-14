Семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую и иную помощь накануне нового учебного года, рассказала aif.ru сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

По её словам, этот вид поддержки предоставляют региональные власти.

«В каждом регионе условия разные: где-то помогают собрать в школу первоклассников, где-то компенсируют покупку школьной формы — ежегодно или раз в два года. Обычно на такие выплаты могут претендовать многодетные семьи или семьи с официально подтверждённым низким доходом. Например, в 2025 году в Москве на школьную форму выделяют 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей. В северных и дальневосточных регионах суммы учитывают районный коэффициент», — уточнила сенатор.

Она добавила, что для получения такой помощи нужно подать заявление и пакет документов через МФЦ, лично в органы соцзащиты или через портал «Госуслуги». Получатель должен иметь постоянную регистрацию в своём регионе.