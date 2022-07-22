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Семьям с детьми от 8 до 17 лет в Рязанской области выплачено почти 600 миллионов рублей

По данным рязанского отделения Пенсионного фонда РФ, пособие для семей с невысокими доходами получили родители 15 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено почти 600 млн руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для определения права на назначение пособия применяется комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная собственность и занятость трудоспособных ее членов. При этом, чтобы получить выплату, необходимо подать только заявление.

Пенсионный фонд самостоятельно запросит требующиеся документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.Подробная информация на сайте Рязанского отделения Пенсионного фонда РФ здесь.

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