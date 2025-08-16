Суббота, 16 августа, 2025
Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в беседе с V1.RU отказалась верить в версию о его измене.

Она подтвердила, что супруга нападавшего работала вместе с ним, но опровергла слухи об их любовных отношениях на работе и за ее пределами.

«У него старшая дочь в 6-й класс перешла, от первого брака. От второго брака у него родились две двойняшки, девочкам недавно по полгода исполнилось. У Василия очень хорошая семья. Жена — красавица, у нее модельная внешность», — уточнила родственница.

По ее мнению, супруга тоже не верит, что муж изменял ей, женщина не ревновала его.

Резонансное преступление произошло вечером в четверг. Сергей Кибальников избил жертву прикладом ружья, открыл огонь, затем добил потерпевшего ножом. По данным SHOT, он отрезал оппоненту половой орган и воткнул холодное оружие в глаз.

Злоумышленника задержали и арестовали, он признался в содеянном. По версии следствия, мотивом для убийства стала ревность.

Последние новости

Культура и события

В День города рязанцев приглашают погрузиться в мир юмора и соревнований КВН

Всех любителей хорошего юмора приглашают окунуться в мир безудержного смеха и острых соревнований! Команды-участники из разных городов России своими выступлениями докажут, что юмор не знает границ и может объединить людей всех профессий и возрастов.
Спорт

В Спасском районе 17 августа пройдет велопрогулка «Старая Рязань»

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также с пониманием отнестись к участникам велопрогулки.
Общество

На улице Новоселов в Рязани полностью восстановлено водоснабжение

Производится заполнение системы холодного водоснабжения с плавным выходом в рабочий режим.
Общество

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Предприятиям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендуется 18 августа отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Общество

В Рязани приводят в порядок дорожные объекты вблизи образовательных учреждений 

Глава администрации рассказал, что в настоящее время подрядными организациями ежедневно проводится работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах, обрезке растительности.
Интересное

Гороскоп на субботу, 16 августа: день, который перевернёт настроение

Суббота обещает быть не такой простой, как кажется. Эмоции выйдут на первый план: одни знаки получат долгожданное тепло и близость, другим придётся пройти проверку на терпение и честность.
Происшествия

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани.