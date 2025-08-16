Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в беседе с V1.RU отказалась верить в версию о его измене.

Она подтвердила, что супруга нападавшего работала вместе с ним, но опровергла слухи об их любовных отношениях на работе и за ее пределами.

«У него старшая дочь в 6-й класс перешла, от первого брака. От второго брака у него родились две двойняшки, девочкам недавно по полгода исполнилось. У Василия очень хорошая семья. Жена — красавица, у нее модельная внешность», — уточнила родственница.

По ее мнению, супруга тоже не верит, что муж изменял ей, женщина не ревновала его.

Резонансное преступление произошло вечером в четверг. Сергей Кибальников избил жертву прикладом ружья, открыл огонь, затем добил потерпевшего ножом. По данным SHOT, он отрезал оппоненту половой орган и воткнул холодное оружие в глаз.

Злоумышленника задержали и арестовали, он признался в содеянном. По версии следствия, мотивом для убийства стала ревность.