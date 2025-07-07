Семья Силушкиных отпраздновала 65-летнюю годовщину свадьбы в Гербовом зале Рязанской областной Думы

Накануне Дня семьи, любви и верности в Гербовом зале областной Думы отпраздновали 65-летнюю годовщину свадьбы супружеская пара Силушкиных. Об этом сообщается в группе «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Ивана Герасимовича и Нину Михайловну торжественно чествовали начальник главного управления ЗАГС — Елена Сорокина, председатель Рязанской областной Думы VII созыва, депутат от фракции «Единая Россия» — Аркадий Фомин.

Познакомились Иван и Нина в канун 1959 года в сельском клубе. Среди большой и шумной толпы Иван заметил девушку с мягкой улыбкой, загадочным взором и аккуратными локонами. Этот вечер становится началом всего. 23 июля 1960 года Иван и Нина сыграли свадьбу в Заборьевском сельском совете, а на следующий день обвенчались в Борисо-Глебском кафедральном соборе.

Молодоженов объединил сильный характер, железная хватка и любовь к жизни. Раннее детство пришлось на годы войны. Они выдержали все невзгоды и смогли подарить своим детям лучшую жизнь. Каждый день супруги открывали горизонты трудовых побед. Иван Герасимович поднимал целину, служил три года связистом в армии, а затем трудился в совхозе «Заборьевский». Сначала бригадиром, а затем механизатором. Благодаря своим усилиям он заслуженно получил награду — ветеран труда! А Нина Михайловна всю жизнь трудилась швеёй на фабрике. Сколько искусных вещей было создано ее золотыми руками! Нина Михайловна является ударником коммунистического труда и ветераном труда!

Супруги всю жизнь вместе поднимали хозяйство. Силушкины воспитали двух дочерей — Надежду и Ирину. Сейчас в семье трое внуков — Михаил, Алина и Никита, трое правнуков — Варвара, Елизавета и Кирилл, а скоро родится и четвертая правнучка. За 65 лет Нина Михайловна и Иван Герасимович поняли, что значит жить сердцем и душой дорогого человека. Теперь же они встречают свою железную свадьбу.

Уважаемые юбиляры, мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Здоровья, мира и благополучия. Ваша семья — это пример, который вдохновляет и показывает, что любовь есть и она способна преодолеть всё и сделать друг друга счастливыми!