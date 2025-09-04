Четверг, 4 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Новости России

Семья раскрыла жуткие детали об убитой матери двоих детей в Ростове

Мать 39-летней Алены Редько, найденной убитой  в Ростове-на-Дону в лесополосе на левом берегу Дона, заявила «АиФ», что ее дочь могла не сбежать от бывшего мужа.

В последний раз женщину видели живой несколько дней назад. 25 августа она села в машину к экс-супругу и поехала из родного Аксая в Ростов-на-Дону. По словам мужчины, он якобы высадил ее в центре города и уехал. Однако родственники не верят ему.

«Я уверена, она не могла сбежать. Я вообще сперва не верила в ее пропажу. Дома ждут двое детей-инвалидов, мои внук 13 лет и внучка 17 лет. Она их очень любит», — рассказала собеседница издания.

Тело женщины нашли накануне. Следователи проведут экспертизы, чтобы установить точные причины смерти Редько.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально
Интересное

Известная провидица заявила, что с Трампом происходит большая беда и всё закончится плачевно

Возможно, слухи о его кончине, которые в итоге не подтвердились, – это только начало.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на Северной окружной в Рязани

Столкнулись четыре легковых автомобиля, на месте происшествия работали сотрудники ДПС.
Происшествия

Очевидцы сообщили о кровавой драке в Рязани

По словам пользователей соцсети, участниками конфликта стали две женщины и мужчина. Последний получил ножевое ранение. 
Новости России

Военкор Коц заявил, что главная победа Путина в Китае связана с Украиной

Поездка президента Владимира Путина в Китай закрепила консенсус Глобального...
Новости России

Под Волгоградом нашли мумию пропавшей при странных обстоятельствах дамы без ноги

В Светлоярском районе Волгоградской области нашли мумифицированное тело, вероятно,...
Происшествия

Мотоциклист попал в ДТП в Рязани, на месте скорая помощь

По словам рязанцев, авария случилась на перекрёстке улицы Дзержинского и Ленинского комсомола.
Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Общество

Рязанцев предупредили о проверках счётчиков горячей воды

В сентябре 2025 года специалисты будут работать на улице Крупской.
Новости России

В Екатеринбурге свадьба закончилась массовым отравлением

Молодожены и их семьи массово отравились на свадьбе в...