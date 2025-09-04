Семья раскрыла жуткие детали об убитой матери двоих детей в Ростове

Мать 39-летней Алены Редько, найденной убитой в Ростове-на-Дону в лесополосе на левом берегу Дона, заявила «АиФ», что ее дочь могла не сбежать от бывшего мужа.

В последний раз женщину видели живой несколько дней назад. 25 августа она села в машину к экс-супругу и поехала из родного Аксая в Ростов-на-Дону. По словам мужчины, он якобы высадил ее в центре города и уехал. Однако родственники не верят ему.

«Я уверена, она не могла сбежать. Я вообще сперва не верила в ее пропажу. Дома ждут двое детей-инвалидов, мои внук 13 лет и внучка 17 лет. Она их очень любит», — рассказала собеседница издания.

Тело женщины нашли накануне. Следователи проведут экспертизы, чтобы установить точные причины смерти Редько.