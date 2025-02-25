Семья погибшего на СВО рязанца получила выплаты после вмешательства прокуратуры

В Рязанской области по требованию прокуратуры восстановлены права семьи погибшего участника СВО. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку после обращения матери погибшего участника специальной военной операции. Она жаловалась на отказ в предоставлении положенных мер социальной поддержки.

Установлено, что сын женщины погиб при выполнении воинского долга. На момент обращения в Управление социальной защиты населения Рязанской области членам семьи не была выплачена единовременная денежная компенсация, поскольку в документах имелись разночтения в дате его смерти.

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После вмешательства прокуратуры данные были исправлены, семья получила выплату в размере 1 млн рублей.