Суббота, 9 ноября, 2024
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Семья отравилась неизвестным веществом в Вышнем Волочке — Baza

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

В Вышнем Волочке целая семья отравилась неизвестным веществом — двухлетняя девочка умерла в больнице. Об этом 9 ноября сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, супругов, а также их детей — девочек 2 и 4 лет, 8-летнего мальчика — госпитализировали сегодня ночью в больницу с высокой температурой и рвотой.

К сожалению, младшую девочку спасти не удалось. Малышка скончалась. Её мать и брат в реанимации.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

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