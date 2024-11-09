Семья отравилась неизвестным веществом в Вышнем Волочке — Baza

В Вышнем Волочке целая семья отравилась неизвестным веществом — двухлетняя девочка умерла в больнице. Об этом 9 ноября сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, супругов, а также их детей — девочек 2 и 4 лет, 8-летнего мальчика — госпитализировали сегодня ночью в больницу с высокой температурой и рвотой.

К сожалению, младшую девочку спасти не удалось. Малышка скончалась. Её мать и брат в реанимации.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.