Семья из Шацкого района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2023»

Супруги Горобец из Шацкого района вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2023» в номинации «Золотая семья».

В конкурсе участвовали 384 семьи из 86 регионов РФ, победителями стали только 85 пар.

Одна из них — супруги из Шацкого района. Их наградили в номинации «Золотая семья», которая проводится для пар, проживших вместе не менее 30 лет.

Награждение пройдет в Москве с 16 по 18 октября, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Конкурс «Семья года» ежегодно проводится Министерством труда и социальной защиты населения России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель – сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.