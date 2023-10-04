Среда, 4 октября, 2023
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Семья из Шацкого района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года-2023»

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Супруги Горобец из Шацкого района вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2023» в номинации «Золотая семья».

В конкурсе участвовали 384 семьи из 86 регионов РФ, победителями стали только 85 пар.

Одна из них — супруги из Шацкого района. Их наградили в номинации «Золотая семья», которая проводится для пар, проживших вместе не менее 30 лет.

Награждение пройдет в Москве с 16 по 18 октября, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Конкурс «Семья года» ежегодно проводится Министерством труда и социальной защиты населения России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель – сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

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