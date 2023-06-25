Воскресенье, 25 июня, 2023
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Семья из Рязани усыновила зубра в Окском заповеднике

Татьяна Проводина
Фото Екатерины Цибизовой в группе Окский государственный природный заповедник ВКонтакте

Семья Алтыновых из Рязани усыновила взрослого крупного зубра в Окском государственном природном заповеднике.

Наталья Вадимовна, Юрий Сергеевич и их сын Прохор, который увлечён биологией, побывали в питомнике ещё в марте. После осмотра загона с животными и увлекательной лекции о зубрах семья выбрала подопечного — 7-летнего самца по кличке Мезарь.

Зубр будет находиться под опекой в течение года. На днях Наталье Вадимовне передали свидетельство об усыновлении. Она подписала уже второй договор о пожертвовании.

«Очень радует, что программа «Усынови зубра» интересна в первую очередь семьям с детьми», – отметили в заповеднике.

Сейчас Мезаря могут увидеть все гости Зубрового питомника. Он содержится в демонстрационном загоне со взрослой самкой Мелиной и новорождённым телёнком по кличке Месябр.

По материалам старшего научного сотрудника, заведующей Зубровым питомником Екатерины Цибизовой.

Ранее сегодня стало известно, что за посещение территории Окского заповедника с 1 июля будут взимать плату.

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