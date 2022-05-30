Семья из Харьковской области рассказала, как сбежала с Украины в Ярославль

Одна из семей, которая была вынуждена бежать с Украины в Ярославль, поделилась своей историей пишет издание 76.ru.

По словам жительницы Изюма, после 24 февраля все побежали снимать деньги с карточек, закупаться в магазины и на заправки.

«Мы до последнего не могли поверить, что между Россией и Украиной будет военный конфликт, мы верили в мирную договоренность», — призналась женщина.

В ожидании завершения конфликта семья просидела 2,5 месяца. Они боялись бросить все нажитое и бежать в неизвестность. Последние две недели члены семьи просидели в погребе и видели, как все вокруг сверкает. В итоге родители поняли, что должны жить ради дочери, и приняли решение поехать в Россию.