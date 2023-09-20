Среда, 20 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Семья из четырёх человек найдена мёртвой во Владимирской области

7info
Фото: t.me/SU_SKR33

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мёртвой семьи из Юрьев-Польского района. Дело следователи завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трупы родителей и двух сыновей 2018, 2021 года рождения обнаружили 20 сентября без внешних признаков насильственной смерти в их жилье.

На месте происшествия работают следователи, эксперты, побывал руководитель регионального следственного управления генерал-майор юстиции Артём Кулаков.

Силовики опрашивают родственников, соседей, выполняют необходимые процессуальные действия.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации