Семья из четырёх человек найдена мёртвой во Владимирской области

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мёртвой семьи из Юрьев-Польского района. Дело следователи завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трупы родителей и двух сыновей 2018, 2021 года рождения обнаружили 20 сентября без внешних признаков насильственной смерти в их жилье.

На месте происшествия работают следователи, эксперты, побывал руководитель регионального следственного управления генерал-майор юстиции Артём Кулаков.

Силовики опрашивают родственников, соседей, выполняют необходимые процессуальные действия.