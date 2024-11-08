Пятница, 8 ноября, 2024
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Семья Джигана продолжит адаптироваться к деревенской жизни в новом выпуске шоу «Большое переселение» на ТНТ

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Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Сегодня, 8 ноября в 18.30 на ТНТ и на платформе VK Видео выйдет новый выпуск реалити «Большое переселение», в котором семья Джигана и Оксаны Самойловой поменяется жизнью с семьей Морозовых из деревни. Обе семьи получат друг от друга задания, которые считают своей рутинной работой.

После завтрака Морозовы не знают, чем заняться, ведь им не надо выполнять свои повседневные деревенские дела. Зато они получат указания от Оксаны Самойловой: их ждет семейная фотосессия, тренировка и тестирование многочисленной косметики для обзоров. В свою очередь, Оксана Самойлова и Джиган должны разобрать летнюю кухню и полить огород. С отсутствием серьезной мужской рабочей силы сделать это будет не очень просто. Но Джиган найдет способ.

«Я организовал местных ребят, предложил им поработать за гонорар. Они с радостью согласились, чтобы заработать», — расскажет о своем плане Джиган. 

«Денис всегда все разрулит так, чтобы самому лежать на диванчике и все было классно!» , — прокомментирует Оксана Самойлова.

Самостоятельно же Джиган и Оксана Самойлова с детьми отправятся на сельский шоппинг и оставят там совсем не сельские суммы денег, чем шокируют продавцов. Еще одной «московской замашкой» станет заказ аэрогриля прямо в деревню. Вот только, чтобы его заказать, Джигану придется залезть на чердак. А вот попытка протопить печь едва не закончится пожаром.

Семья Морозовых тем временем сделает вывод, что работать весь день в деревне легче, чем провести семейную фотосессию в трёх разных образах.

Смотрите новый выпуск шоу «Большое переселение» в пятницу в 18.30 на ТНТ и на платформе VK Видео!

Семья Джигана продолжит адаптироваться к деревенской жизни в новом выпуске шоу «Большое переселение» на ТНТ
Семья Джигана продолжит адаптироваться к деревенской жизни в новом выпуске шоу «Большое переселение» на ТНТ
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