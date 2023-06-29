Семилетний ребёнок пострадал в ДТП в Рязанской области

28 июня в Александро-Невском районе столкнулись два отечественных автомобиля, пострадал ребёнок. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.
ДТП произошло около 16:30 на 136-м километре трассы Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. ВАЗ-21120 управлял 29-летний местный житель. По предварительным данным, его машина столкнулась с ГАЗ-331063, за рулём которого находился 39-летний житель Нижегородской области.
7-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован с травмами.
Ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.