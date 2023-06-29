Семилетний ребёнок пострадал в ДТП в Рязанской области

Биологическая мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика узнала об этом утром, сообщил E1.RU. О трагедии ей рассказали в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина призналась, что не может найти себе место. «Я очень переживаю, реву с самого утра. Все равно ведь сын, хоть я и лишена родительских прав», – призналась...