Семилетний ребёнок погиб от удара током на трансформаторной подстанции

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребёнка от удара током. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело следователи завели по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

ЧП случилось 5 сентября в 15 часов на улице Юнева посёлка Мокроус Федоровского района. Мальчик залез через сетку-рабицу на трансформаторную подстанцию и получил удар током. Ребёнок умер на месте.

Следователи работают над делом, собирают информацию, в том числе о родителях погибшего ребёнка.