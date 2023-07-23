Семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у педофила в Чите

Юная жительница Читы отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел 19 июля на улице Балябина. В тот день 14-летняя девочка гуляла во дворе с второклашкой. В какой-то момент она отвлеклась, и к маленькой девочке подошел мужчина и позвал ее в машину, обещав «показать котенка».

Вскоре, получив отказ, незнакомец схватил ребенка за руку и потащил в автомобиль. Крики девочки услышала старшая сестра. Она налетела на мужчину и стала пинать и колотить похитителя, благодаря чему ей ужалось вырвать сестру из его рук.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину, возбуждено уголовное дело.