Семьи участников СВО побывали на открытой репетиции в Рязанском цирке

Артисты программы «Вместе целая страна» (0+) провели в Рязанском государственном цирке открытую репетицию с приглашением зрителей. Шоу артистов из Санкт-Петербурга, напомним, стартовало в Рязани 11 марта и продлится до 16 апреля. На открытую репетицию пришли дети с родителями, в том числе из семей рязанцев-участников СВО.

Артисты не только вышли на манеж со своими номерами, но и в свободном режиме пообщались со зрителями и ответили на их вопросы. Секретами профессии поделились дрессировщики животных Надежда Чебота и Ренат Касеев, эквилибрист Таалайбек Саралаев, акробат Сергей Сопрыкин, жонглер Алмаз Алжанов, клоун Андрей Аверюшкин. Гости представления спрашивали, например, не кусают ли своих дрессировщиков медведи и собаки, волнуется ли руководитель акробатического номера за членов своей команды во время выступления, страшно ли выступать под куполом цирка. Во время общения с аудиторией, заслуженный артист России Таалайбек Саралаев, например, рассказал, что, конечно же, переживает за своих эквилибристов, когда они выходят на манеж, но волнение старается не показывать, поскольку понимает, что является для артистов тылом. А дрессировщик Ренат Касеев подтвердил, что цирковые медведи тоже любят мед, но дают его им не больше двух столовых ложек в день.

Эксклюзивно для рязанских зрителей открытой репетиции циркачи показали трюки, с которыми до этого не выходили на арену. Поддерживала артистов, общалась со зрителями и вела представление инспектор манежа Рязанского государственного цирка Елена Чомахидзе.