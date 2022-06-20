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Понедельник, 20 июня, 2022

Семьи с детьми получат новые льготы и повышенные выплаты с 1 июля

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Татьяна Проводина

Семьи с детьми получат новые льготы и повышенные выплаты с 1 июля

Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

С 1 июля некоторые банки России запустят новые льготные программы кредитования и страхования для семей с детьми. В частности, речь идёт об ипотеке под 3% годовых. В ряде российских регионов выплаты проиндексируют. Об этом пишет Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

Региональные банки будут сами определять критерии и категории льготного кредитования — например, молодые или многодетные семьи, работники определённых организаций или профессий.

Семьи, которые не проходили по доходам при назначении выплат, в июле этого года могут снова подать заявление. Во многих регионах прожиточный минимум на душу населения изменился, так что получить пособия смогут больше граждан, – пояснила Оксана Красовская.

Также с 1 июля размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет вдвое, сумма выплат превысит 30 тысяч рублей.

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