Семьи из Рязанской области отправились в путешествие с корги

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью из Рязанской области, отправились в увлекательное путешествие в Центральный музей ВВС Монино. Мероприятие прошло совместно с волонтёрским движением «Корги-отряд «Маруся и друзья», отмечавшим свой 5-летний юбилей. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты области.

Приглашение получили дети из семей участников СВО, а также ребята, чьи родители активно помогают в гуманитарных миссиях. Корги-отряд — это не просто собаки, а настоящие терапевты. Они помогают особым детям через канистерапию. Сейчас хвостатые бойцы поддерживают наших военных в зоне СВО.

В честь юбилея устроили костюмированный парад: 37 корги в образах космонавтов, десантников и медсестёр вышли на сцену! Дети были в восторге от общения с пушистыми артистами и интерактивной программы.

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