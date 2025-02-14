Семерых пациентов доставили в Рязань на вертолёте санавиации с начала года

️В Рязанской области вертолет санитарной авиации совершил семь вылетов в 2025 году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Семь рязанцев получили дополнительный шанс на спасение в 2025 году, все они — пациенты из отдаленных уголков региона. Скопин, Ряжск, Шацк, Касимов, Шилово, — вот региональная география вылетов этого года.

Все эвакуированные на вертолете — взрослые. У каждого пациента были диагностированы различные заболевания, но объединяет их одно: им всем требовалась помощь специалистов Областной клинической больницы в Рязани.

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В январе и феврале этого года погодные условия не располагали для передвижения вертолета санитарной авиации. В последнее время ситуация исправилась, во время вылетов в вертолете санитарной авиации специалисты использовали все медицинское оборудование на борту.

Для спасения пациентов применяли аппарат ИВЛ, многофункциональный монитор пациента, кардиопомпу для непрямого массажа сердца и вакуумный матрас, который необходим для пациентов с политравмой.