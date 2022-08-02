Семеро футбольных фанатов получили сроки за драку в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых членов неформального объединения футбольных фанатов «Первомайка» к условным срокам, а их лидера — к одному году колонии за драку с болельщиками «Локомотива», сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По информации ведомства, около двух лет назад у входа в спортбар в центре Ростова-на-Дону семеро представителей «Первомайки» «совершили насильственные действия в отношении болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив»».

«Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону лидер околофутбольной группировки Максим Казаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), и приговорен к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Остальные шесть членов фанатского объединения по этой же статье получили по одному году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.