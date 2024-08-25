Воскресенье, 25 августа, 2024

Семейный туристический слет организовали в Спасском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Спасском районе с 23 по 25 августа проходит семейный туристический слет «Мы вместе». Об этом пишет ИД «Пресса».

Его организовали на кемпинговой площадке оздоровительного комплекса «Звездный». Слет проводит региональный комитет по делам молодежи Рязанской области при поддержке Росмолодежи.

В эти выходные в «Звездный» приехали 150 человек из Милославского, Михайловского, Касимовского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Шацкого, Шиловского районов, а также из Касимова и Рязани. В течение двух дней семьи участвуют в различных квестах, мастер-классах, для них организуют полезные встречи и душевные вечерние посиделки у костра.

Семейный туристический слет организовали в Спасском районе

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