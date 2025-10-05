В ночь на 5 октября во Львове произошла серия взрывов, в результате которых более семи предприятий получили повреждения. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Live» сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Очень много повреждено предприятий. Сегодня — больше семи предприятий», — заявил он.

По словам мэра, из-за ударов Львов был частично обесточен, в городе возникло несколько крупных пожаров. Ранее Садовой призывал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

В связи с произошедшим, в ближайшее время планируется провести заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет ТАСС.

