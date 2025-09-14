Семь пожаров произошло в Рязанской области за сутки, повреждены хозпостройка и гараж

В Рязанской области за прошедшие сутки произошло 7 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
В селе Добрые Пчелы Захаровского района 14 сентября в 07:00 загорелась хозяйственная постройка. На вызов выехали 3 человека и 2 единицы техники. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров. Хозпостройка полностью уничтожена, поврежден гараж.
