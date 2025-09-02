Вторник, 2 сентября, 2025
Происшествия

Семь пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе остаются в больницах

Анастасия Мериакри

Ко 2 сентября семь пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе остаются в больницах. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

В списках погибших по-прежнему 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах находятся 7 человек: один в больнице Рязани, шестеро в медцентрах Москвы.

97 граждан, чье имущество пострадало, подали заявления на получение выплат, 87 направили деньги на первоочередные нужды.

40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 105 заявлений, выплачено 17 компенсаций.

Все средства, собранные Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы.

Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС.

Происшествия

Рязанца приговорили к 3 годам колонии за краду почти 3 млн рублей

В декабре 2023 года рязанец взломал замок и проник в квартиру женщины, откуда похитил ювелирные изделия и 2,9 миллионов рублей.
Общество

«Кукурузную луну» смогут наблюдать рязанцы в начале сентября

Наблюдать полнолуние можно будет в период с 6 по 8 сентября. Явление совпадает с полным лунным затмением — второй Кровавой Луной, которое также произойдет 7 сентября.
Происшествия

Рязанец на автомобиле сбил пешехода, уголовное дело направлено в суд

В феврале 2025 года рязанец 66 лет на автомобиле по улице Промышленной не уступил дорогу человеку на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.
Религия

Рязанский священник объяснил смысл фразы апостола Павла «Жена да убоится своего мужа»

Большинство замужних женщин, услышав эти слова, удивляются: почему христианство словами первоверховного апостола заповедует бояться своих супругов? А как же любовь и взаимоуважение?
Спорт

На «Кросс нации» в Рязанской области зарегистрировались около 1500 человек

Для участников предусмотрено несколько дистанций в зависимости от возраста: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.
Общество

Благоустройство сквера на улице Бирюзова проходит в Рязани в рамках проекта местных инициатив

Выполняется планировка общественного пространства, обустраиваются дорожки, устанавливаются детское игровое и спортивное оборудование.
Общество

Цифровая система приема и диагностики подвижного состава введена в эксплуатацию в Рязанской области

Благодаря современным технологиям диагностики интегрированные посты обеспечивают точную и актуальную информацию о состоянии подвижного состава и перевозимых грузов.
Медицина

Рязанская область получила более 101 тысячи доз вакцины против гриппа

План вакцинации от гриппа населения Рязанской области составляет 418 790 доз. Это «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».