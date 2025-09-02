Ко 2 сентября семь пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе остаются в больницах. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

В списках погибших по-прежнему 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах находятся 7 человек: один в больнице Рязани, шестеро в медцентрах Москвы.

97 граждан, чье имущество пострадало, подали заявления на получение выплат, 87 направили деньги на первоочередные нужды.

40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 105 заявлений, выплачено 17 компенсаций.

Все средства, собранные Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы.

Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС.