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Власть и политика

Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО

Анастасия Мериакри
Власть и политика

Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО

Анастасия Мериакри

В рамках заседания Рязанской областной Думы министр физической культуры и спорта Владислав Фролов вручил семи депутатам регионального парламента золотые знаки отличия за успешное выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В числе награжденных – спикер законодательного собрания Аркадий Фомин.

– Я, как и все мои коллеги, считаю этот знак своим достижением — готовился серьезно. У каждого сегодня есть возможность заниматься физкультурой и спортом благодаря национальным проектам, вниманию Президента к теме здоровья и усилиям губернатора по созданию современной спортивной инфраструктуры в регионе, – подчеркнул председатель областной Думы. – Уверен, что число людей, ведущих здоровый образ жизни, будет только расти. Желаю всем новых спортивных успехов!

Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч — получили знаки отличия.

Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.
Семь депутатов Рязанской областной Думы получили золотые знаки отличия за успешное выполнение норм ГТО Комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч - получили знаки отличия.

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