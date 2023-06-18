Семь человек, включая 4 детей, погибли на пожаре в Татарстане

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели 7 человек в результате пожара, сообщила пресс-служба Следкома РФ.
ЧП случилось в селе Саитово Тукаевского района. Возраст погибших детей — 4-7 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия.
По данным МЧС, частный дом на улице Торговой загорелся 18 июня в 13.17. К тушению пожара привлекались 17 единиц техники, 43 человека. Трупы нашли при разборе завалов.
В 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями.