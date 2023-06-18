Воскресенье, 18 июня, 2023
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Семь человек, включая 4 детей, погибли на пожаре в Татарстане

7info
Фото: t.me/mchs_tatarstan

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели 7 человек в результате пожара, сообщила пресс-служба Следкома РФ.

ЧП случилось в селе Саитово Тукаевского района. Возраст погибших детей — 4-7 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия.

По данным МЧС, частный дом на улице Торговой загорелся 18 июня в 13.17. К тушению пожара привлекались 17 единиц техники, 43 человека. Трупы нашли при разборе завалов.

В 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями.

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