Село Ольгино в Клепиковском районе полностью эвакуировали

В Деулино Рязанского района — частичная эвакуация.

Из-за ухудшения погодных условий жителей двух населённых пунктов временно отселяют. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области в своём Telegram канале.

По словам Павла Малкова, это нужно для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты посёлков от возможного перехода огня.

Из села Ольгино, как говорится в сообщении, эвакуированы все 25 жителей.

Районные власти и сотрудники регионального МЧС контролируют процесс эвакуации. Жители уезжают на своих машинах или на предоставленных автобусах. Подготовлены временные пункты размещения людей.

На местах остаются группировки личного состава и техники, в ближайшее время они будут усилены, – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что спасатели-добровольцы из столицы остановили огонь на подходе к населённому пункту.