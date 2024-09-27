Сектовед Дворкин провел встречи в Рязани и Скопине

Рязанскую область посетил эксперт в области сектоведения, историк, публицист и писатель, профессор Александр Дворкин. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

25 сентября в приходском доме храма Спаса-на-Яру состоялась встреча Александра Леонидовича с учащимися Центра подготовки церковных специалистов. В их учебном плане не мало предметов — Священное Писание, догматическое богословие, православная психология, церковное искусство, история древней Церкви и нехристианских религий и другие дисциплины. И в этом числе немаловажным предметом является сектоведение — знание о том, какие есть деструктивные течения, секты и как им противодействовать. Встреча с Александром Дворкиным для учащихся Центра стала неоценимым источником знаний по этой теме.

Большая часть встречи проходила в формате диалога. Вопросов было много: о Предании, значении Церкви, о распространенности и опасности конкретных деструктивных течений, о том, как вести себя в случае, если кто-то из родных, близких или знакомых оказался под влиянием сектантов. На сегодняшний день в России не существует точных данных о количестве пострадавших людей от влияния псевдорелигиозных организаций. А это конкретные судьбы, со своими бедами и порой даже сломанными жизнями. Деструктивные движения могут скрываться за безобидными, на первый взгляд, названиями: восточные единоборства, занятия английским языком, профессиональные тренинги, помощь зависимым от пагубных привычек и так далее, поэтому стоит быть внимательными ко всему тому, что предлагает современный мир.

На дискуссионной площадке удалось обсудить многое, хотя двухчасового формата, которым она была ограничена, оказалось недостаточно, чтобы рассмотреть все вопросы, которые волновали учащихся Центра подготовки церковных специалистов. Несмотря на это, проведенная встреча позволила обозначить наиболее опасные тенденции и охватить ключевые темы, которые помогут участникам встречи осуществлять катехизическую, миссионерскую, молодежную и социальную деятельность.

На следующий день Александр Дворкин провел встречу в актовом зале Духовно-просветительского центра Скопинской епархии. Там слушателями эксперта в области сектоведения стали клирики епархии, директора и преподаватели общеобразовательных школ и детских садов. Лекция была посвящена разным аспектам сектоведческой проблематики, как отдельным сектам и течениям, таким как свидетели Иеговы, неоязычники, так и общим вопросам сектоведения и истории Церкви. В частности, профессор отметил, что сегодня сектанты все больше используют для вербовки социальные сети. Лекция вызвала живой отклик слушателей, многие задавали гостю вопросы.

27 сентября в 18.00 в малом конференц-зале Областной библиотеки имени Горького состоится презентация книги Александра Дворкина «Хроники крестовых походов» (16+).