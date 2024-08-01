Сексолог развеяла миф о сексе с толстушками

Многие люди верят, что полные девушки более страстные и охотнее соглашаются на интимные отношения. Считается, что это связано с повышенным уровнем тестостерона и эндорфина в их организме. Однако это не более чем миф, рассказала гинеколог-сексолог Алина Колина.

Тестостерон у девушек вырабатывается в яичниках, а у мужчин — в коре надпочечников и яичках. Уровень тестостерона в организме не зависит от количества жировой ткани.

Сексуальное желание и либидо определяются половой конституцией человека. Половая конституция — это индивидуальная особенность каждого из нас, которая зависит от генетических факторов и практически не поддаётся влиянию внешних обстоятельств. Хотя есть некоторые факторы, которые могут снизить половое влечение, например, послеродовое снижение либидо у женщин или дискомфорт в интимной жизни с партнёром.

Также на сексуальное желание могут повлиять боли во время полового акта, приём антидепрессантов или оральной контрацепции. Но эти факторы не связаны с жировой тканью.

А вот на мужскую потенцию лишний вес влиять может.

Холестерин может накапливаться на стенках сосудов, что нарушает кровоток в организме. Особенно подвержены этому процессу тонкие сосуды в половом члене у мужчин. Из-за отложения холестериновых бляшек в этой области может нарушиться приток крови, что приводит к проблемам с эрекцией и затрудняет полноценную половую жизнь.

На данный момент не существует исследований, которые бы подтверждали, что накопление жира в организме может привести к атрофии яичек. Однако лишний вес и отложение холестерина на стенках сосудов могут ухудшить кровоток и качество спермы.

Это лишь одна из возможных причин снижения качества спермы. Также на это могут влиять употребление алкоголя, курение и другие факторы.