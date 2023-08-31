Сексолог рассказала, в чём польза просмотра порнографии

Просмотр порно с партнёром помогает создать более чувственные, интимные отношения в паре, считает сексолог Рианнон Джон. Об этом, ссылаясь на интервью изданию Mashable, пишет «Лента.ру».

По мнению эксперта, обмен роликами для взрослых в сообщениях укрепляет связь в паре. Это происходит из-за возникающего ощущения высшей степени доверия, отсутствия границ, существующих при общении с другими людьми.

Рианон считает: за просмотром порно возможно говорить о пикантных темах, обсуждать которые в другой обстановке затруднительно. Пары, смотрящие видео 18+, узнают, что возбуждает партнёра, полученные знания улучшают качество секса.

При этом Джон не рекомендует включать порно в спальне, отправлять фривольные ролики партнёру без предупреждения. Сексолог посоветовала сначала обсудить вместе и убедиться, что оба относятся к идее положительно.

Начинать подобный разговор специалист советует, когда партнёр расслаблен, не занят другими делами.